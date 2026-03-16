Ämter ausgetrickst? Lehrer mietet neue Wohnung für schnellere Autoanmeldung

Ein Lehrer aus Göttingen hat kurzfristig seinen Wohnort gewechselt, um sein Auto bei den Behörden schneller anmelden zu können. Ihm droht deshalb eine Strafe.

Von Maurice Dirker Göttingen - Wer in Göttingen (Niedersachsen) sein Auto ummelden möchte, braucht vor allem eins: viel Geduld. Das stellte auch Lehrer Friedrich Ach fest, als er zügig ein neues Auto brauchte, nachdem sein bisheriges kaputtgegangen war.

Wer sein Auto an- oder ummelden möchte, muss vielerorts mit langen Wartezeiten rechnen. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa Wochenlang hätte er bei der Zulassungsstelle der Stadt auf einen Termin warten müssen, sagt er. Beim Landkreis Göttingen auf der anderen Straßenseite wäre die Sache hingegen in wenigen Stunden erledigt - wäre da nicht das Problem mit der Wohnanschrift. Denn: Als Bürger der Stadt Göttingen ist der Landkreis für den Lehrer nicht zuständig, auch wenn beide Verwaltungen ein GÖ-Kennzeichen ausgeben. Zwar gehört die Stadt zum Landkreis, doch in diversen Bereichen sind die Verwaltungen getrennt - ein Sonderfall im niedersächsischen Kommunalrecht, der dem Lehrer zum Verhängnis wird. Laut der Stadt Göttingen gibt es in den jeweiligen Behörden etwa auch unterschiedliche Verfahren. Niedersachsen Polizei umstellt nach Schussgeräuschen Wohnhaus in Niedersachsen: Zwei Tote Lehrer Ach berichtet: "Man sagte mir beim Landkreis, man könne mir nur helfen, wenn ich auch dort wohnen würde." Gesagt, getan: Kurzerhand fragte Ach einen Freund, dem ein großer Hof im Landkreis gehört, ob er nicht bei ihm eine Wohnung mieten könne.

Freund hatte eine freie Wohnung

Lehrer Friedrich Ach zog für vier Wochen um, damit er sein Auto bei den Behörden schneller anmelden konnte. © Christian Butt/dpa "Ich habe bei ihm bereits drei Schuppen gemietet, etwa für mein Motorboot und meinen Wohnwagen." Und tatsächlich hatte der Freund noch ein leerstehendes Appartement auf dem Hof, in das Ach für vier Wochen einzog, wie er sagt. Noch am Tag der Ummeldung habe er das neue Auto anmelden können. Wochenlang auf einen Termin bei der Zulassungsstelle der Stadt Göttingen zu warten, kam für den Lehrer nicht infrage - zumal die Zulassungsstelle Anfang Februar wegen Personalmangels gar komplett geschlossen war, wie die Stadt bestätigt. Mit dem Auto braucht er für seinen Arbeitsweg gut eine halbe Stunde. Mit dem Bus sei er deutlich länger unterwegs, zudem fahre der nur selten und zu für ihn unpassenden Uhrzeiten. "Ich bin auf das Auto angewiesen und hatte nur für einige Tage übergangsweise ein Auto geliehen." Niedersachsen Frau mit Platzwunde torkelt in Wald: Polizei sucht mit Hunden und Hubschraubern Die Situation des Mathelehrers ist dabei nicht neu: Seit Jahren gibt es Berichte über Probleme bei der Zulassungsstelle der Stadt Göttingen. Immer wieder versuchen es daher Menschen beim Landkreis Göttingen. Deshalb wird dort inzwischen vor der Terminvergabe nach dem Wohnort gefragt, wie ein Landkreis-Sprecher berichtet.

Umzug kann rechtlich heikel sein