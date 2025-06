Pferd auf Weide missbraucht - Kamera filmt alles

Celle - Wie die Polizei Celle ( Niedersachsen ) am Montag mitteilte, wurde eine Stute am späten Donnerstagabend (19. Juni) auf einer Pferdekoppel von einer bislang unbekannten Person körperlich misshandelt. Dabei erlitt das Tier leichte Verletzungen.

Alles in Kürze

Ein Angriff auf ein Tier in einem geschützten Bereich stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Tierschutzgesetz (§ 17 TierSchG) dar. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie die Polizeisprecherin am Dienstagabend gegenüber TAG24 bestätigte, hat sich ein Unbekannter in den späten Abendstunden sexuell an einem Pferd vergangen.

"Eine unbekannte Person schlich sich in der Nacht von hinten an das auf der Weide stehende Pferd heran", so die Sprecherin.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr. Der Täter begab sich gezielt auf die umzäunte Pferdekoppel in der Bennebosteler Straße und näherte sich dort der Stute.

Die Besitzerin entdeckte die Spuren der Tat nach Angaben der Polizei jedoch erst am nächsten Morgen, als sie sich die Videoaufnahmen der Koppelüberwachung ansah. Die Kameraaufzeichnungen wurden an die Polizei übergeben und werden derzeit ausgewertet.