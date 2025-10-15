Unfall mit Panzerwagen: Niederländischer Soldat bei Übung in Deutschland gestorben

Den Haag/Munster - Ein niederländischer Soldat ist bei einer militärischen Übung in Norddeutschland ums Leben gekommen.

Der niederländische Soldat ist bei einem Unfall mit einem gepanzerten Spähwagen vom Typ "Fennek" gestorben. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Das Verteidigungsministerium in Den Haag geht von einem Unfall des 28-Jährigen mit einem gepanzerten Spähwagen vom Typ Fennek aus.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in der Nähe des Truppenübungsplatzes Munster Süd (Niedersachsen) nördlich von Hannover.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Onno Eichelsheim, äußerte sich geschockt und sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Die Übung "Ferocious Bison" hatte den Angaben zufolge am 30. September begonnen und sollte ursprünglich bis Mittwoch dauern.