Unfall mit Panzerwagen: Niederländischer Soldat bei Übung in Deutschland gestorben

Tragisches Ende einer Übung: Ein junger Niederländer stirbt nach einem Unfall mit einem Panzerwagen in der Lüneburger Heide.

Von Annette Birschel

Den Haag/Munster - Ein niederländischer Soldat ist bei einer militärischen Übung in Norddeutschland ums Leben gekommen.

Der niederländische Soldat ist bei einem Unfall mit einem gepanzerten Spähwagen vom Typ "Fennek" gestorben. (Symbolfoto)
Der niederländische Soldat ist bei einem Unfall mit einem gepanzerten Spähwagen vom Typ "Fennek" gestorben. (Symbolfoto)  © Philipp Schulze/dpa

Das Verteidigungsministerium in Den Haag geht von einem Unfall des 28-Jährigen mit einem gepanzerten Spähwagen vom Typ Fennek aus.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in der Nähe des Truppenübungsplatzes Munster Süd (Niedersachsen) nördlich von Hannover.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Onno Eichelsheim, äußerte sich geschockt und sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Die Übung "Ferocious Bison" hatte den Angaben zufolge am 30. September begonnen und sollte ursprünglich bis Mittwoch dauern.

Wegen Tod eines niederländischen Soldaten: Übung abgebrochen

Wegen des Todesfalls sei sie vorzeitig abgebrochen worden. Insgesamt nahmen etwa 550 Soldaten an der Übung teil. Die niederländische Militärpolizei untersucht den Vorfall und wird dabei von der deutschen Polizei unterstützt.

Im vergangenen Jahr waren zwei niederländische Soldaten bei zwei verschiedenen Übungen in Deutschland ums Leben gekommen.

