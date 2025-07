Acht Verletzte bei Charity-Radtour: Gleise werden zur tückischen Falle

Steinbeck - Bei einem Fahrradunfall haben sich am Sonntagmorgen acht Radler verletzt.

Drei von ihnen mussten laut Reporter vor Ort mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Bei regennasser Straße gerieten die Räder in den Spalt eines Bahnüberganges, wodurch gleich acht Fahrer stürzten und sich Verletzungen zuzogen.

20 Fahrradfahrer aus Dänemark waren gegen 9 Uhr in der Nähe von Steinbeck (Luhe) unterwegs, als es zu einem folgenschweren Sturz kam, wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte.

Die Gruppe nimmt an der vom Team Rinkeby organisierten Radtour "Tour to Paris" teil. Seit 2002 wird diese Wohltätigkeitstour organisiert, um Spenden für schwer kranke Kinder zu sammeln. Insgesamt treten über 2000 Teilnehmer für den guten Zweck in die Pedale.