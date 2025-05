23.05.2025 10:08 3.456 Sattelzug kracht in Militärkonvoi: Vier Personen verletzt, eine davon schwer

In Nienburg/Weser ist in der Nacht zu Freitag ein Sattelzug in einen britischen Militärkonvoi gekracht. Ein Soldat wurde dabei schwer verletzt.

Von Robert Stoll

Nienburg/Weser - Schwerer Unfall im Landkreis Nienburg/Weser! In der Nacht zu Freitag ist auf der B6 ein Sattelzug mit einem britischen Militärkonvoi zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Alles in Kürze Sattelzug kracht in britischen Militärkonvoi auf B6.

Vier Personen verletzt, eine schwer.

Unfall passierte bei Kreuzung, als Ampel auf Rot sprang.

Sattelzug und Amphibienfahrzeug beschlagnahmt.

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wollte die Militärkolonne von einer Kreuzung auf die B6 abbiegen, als die Ampel auf Rot sprang. Die Fahrzeuge machten daraufhin von ihren Sonderrechten Gebrauch und setzten ihre Fahrt fort. Ein Sattelzug, der inzwischen Grün hatte, fuhr auf die Kreuzung und krachte in ein Amphibienfahrzeug. Der Lastwagenfahrer (29) erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. In dem Militärfahrzeug saßen drei Soldaten (20, 27 und 30), zwei von ihnen wurden leicht verletzt, einer schwer. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Erkenntnissen war das Führerhaus des Sattelzuges schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Amphibienfahrzeug rutschte durch den Zusammenstoß in einen Grünstreifen. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt, ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären. Laut Sprecher ist eine Spur der B6 noch immer gesperrt.

Titelfoto: Marc Henkel/Freiwillige Feuerwehren Stadt Nienburg/Weser/dpa