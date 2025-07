Traktor kippt um und verliert Getreide: Fahrer schwer verletzt

Auf der B1 im Landkreis Hildesheim ist ein Traktor verunfallt. © Polizeiinspektion Hildesheim

Der 24-Jährige wollte am Mittwochmittag im Landkreis Hildesheim von der Bundesstraße abfahren und hatte dabei wohl den Fuß zu doll auf dem Gaspedal, wie die Polizei auf Grundlage des neuesten Ermittlungsstandes am Donnerstag mitteilte.

Weil auch die Fahrbahn zum Zeitpunkt des Unfalls nass gewesen ist, kam der Trecker samt Anhänger voller Getreide nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Bordstein und kippte auf die Seite.

Der junge Mann wurde infolge des Unfalls in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Anschließend wurde er per Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik geflogen.

Die Einsatzkräfte waren gut zwei Stunden damit beschäftigt, den umgekippten Traktor zu bergen und die Fahrbahn vom verstreuten Getreide zu befreien. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.