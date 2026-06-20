Grenzkontrollen: Deutsche Stadt stellt sich gegen Bundesregierung

Aachen/Berlin - Der Aachener Stadtrat hat sich am Abend mit großer Mehrheit gegen die von der Bundesregierung angeordneten Grenzkontrollen ausgesprochen.

Die Stadt Aachen hat sich gegen die von der Bundesregierung angeordneten Grenzkontrollen ausgesprochen. © Oliver Berg/dpa

In einer gemeinsamen Resolution forderten CDU, Grüne, SPD, Linke, Volt, FDP und die Partei UP ein Auslaufen der stationären Kontrollen an Aachens Grenzen zu den Niederlanden und zu Belgien Ende September.

"Die Fortführung der Binnengrenzkontrollen belastet die Grenzregion Aachen in besonderem Maße", heißt es in der Resolution. Die Stadt sei als europäisches Zentrum auf offene Grenzen und reibungslose Mobilität angewiesen.

Betroffen seien besonders Pendlerinnen und Pendler, deren tägliche Wege durch Wartezeiten zusätzlich erschwert würden. Ähnliches gelte für Besucherinnen und Besucher aus den Nachbarstaaten Niederlande und Belgien.

Bereits im vergangenen Dezember sei ein baldiges Ende der Kontrollen in Aussicht gestellt worden, dennoch sei die Maßnahme nun bis mindestens September 2026 verlängert.

"Im Sinne des Schengener Grenzkodex, der europäischen Zusammenarbeit sowie der Wirtschaftskraft der Grenzregionen sollen die Grenzkontrollen schnellstmöglich eingestellt werden."