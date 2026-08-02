Historischer Tiefstand im Rhein: NRW-Politiker fordert Taskforce

Köln - Der Wasserstand des Rheins ist in Nordrhein-Westfalen teils auf ein Rekordtief gesunken. Die Pegelstände in Duisburg-Ruhrort und Düsseldorf waren am Sonntag so niedrig wie noch nie, in Köln hatte der Pegelstand schon am Samstag ein historisches Tief erreicht.

Der Rhein in Nordrhein-Westfalen hat einen historischen Tiefstand erreicht. © Roberto Pfeil/dpa

Angesichts des dramatischen Niedrigwassers forderte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (57, Grüne) den Bund auf, das Geld für den weiteren Ausbau der Fahrrinne zwischen Duisburg und Köln bereitzustellen.

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung könne den baureifen zweiten Abschnitt zwischen Krefeld und Düsseldorf nicht umsetzen, weil die Bundesregierung 2025 die Mittel dafür gestrichen habe, sagte Krischer der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir erwarten, dass der Bund die Mittel kurzfristig zur Verfügung stellt, damit gebaut und weiter geplant werden kann."

Der Ausbau der Fahrrinne soll dazu beitragen, dass Schiffe bei niedrigem Wasserstand mit größerer Ladung fahren können, ohne auf Grund zu laufen. Nach Angaben des Ministeriums sollen dafür unter anderem große Steine entfernt werden, die in die Fahrrinne ragen.

Auf dem ersten Abschnitt zwischen Duisburg und Krefeld sei dies bereits geschehen, die Maßnahmen für den dritten Abschnitt zwischen Düsseldorf und Köln seien noch in Planung.