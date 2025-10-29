Amokalarm an Förderschule in NRW - Polizei im Großeinsatz

Hagen - An einer Förderschule im nordrhein-westfälischen Hagen ist am Mittwochmorgen ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Hagener Polizei sei mit Unterstützung weiterer Behörden vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei befindet sich derzeit noch im Einsatz. © Alex Talash/dpa

Bisher gebe es noch keinen konkreten Hinweis auf eine Amoklage. Warum der Alarm ausgelöst wurde, sei noch unklar.

Die Schülerinnen und Schüler sind laut Sprecherin gesichert im Gebäude. Die Schule müsse nun durchsucht werden, hieß es.

Wenn ein Amok-Alarm ausgelöst wird, werde ein spezielles Sicherheitsprogramm in Gang gesetzt.