Autobahnen und Züge zu Pfingsten voll: Reisende müssen sich auf Verzögerungen einstellen

Köln - Erst ein langes Wochenende für alle, dann sogar noch ein Tag Mini-Ferien für die Schüler in NRW . Das Pfingst-Wochenende ist die nächste Gelegenheit für einen Kurzurlaub. Denn nach dem arbeitsfreien Pfingstmontag bleiben am Dienstag die Schulen landesweit geschlossen.

Die Autobahnen in Nordrhein-Westfalen dürften über das Pfingstwochenende voll werden. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Auf den Autobahnen und bei der Bahn dürfte es viel Reiseverkehr geben. Vor allem am Freitagnachmittag und noch einmal beim Rückreiseverkehr am Dienstag rechnet der ADAC mit Staus.

Wer unbedingt am Freitag (22. Mai) in den Kurzurlaub starten will, sollte nach Möglichkeit schon am Morgen oder Vormittag losfahren: "Bis 12 Uhr kommt man relativ gut durch oder am Abend nach 18 Uhr", sagt ADAC-Sprecher Thomas Müther. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern ist der frühe Start aber natürlich keine Option.

Wer nur einen Tagesausflug plant, kommt am Pfingstsonntag laut ADAC am besten durch. Auf den Autobahnen dürfte dann spürbar weniger los sein. Lediglich auf den Ausfallstraßen der Städte in die Naherholungsgebiete rechnet der Automobilclub mit mehr Betrieb.

Richtig voll wird es auf den Autobahnen den Prognosen zufolge - wie eigentlich immer - am Freitagnachmittag. Laut ADAC kommen dann Berufsverkehr, Freizeitverkehr und zusätzlicher Reiseverkehr zusammen. Die Autobahn GmbH spricht vom ersten großen "Belastungstest", wenn am Nachmittag der Berufsverkehr auf die einsetzende Reisewelle trifft.

Auch am Samstagvormittag sieht der ADAC für die Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr noch ein erhöhtes Staupotenzial. Die Autobahn GmbH erwartet in ihrem bundesweiten Ausblick ebenfalls für Samstag ein hohes Verkehrsaufkommen.