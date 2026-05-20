Vierter Castor-Transport steht bevor: Polizei startet Großeinsatz

Jülich/Ahaus - Die Polizei hat einen Großeinsatz zum Schutz des vierten Castor-Transports aus dem Forschungszentrum Jülich ins Zwischenlager Ahaus gestartet.

Der vierte Castor-Transport durch Nordrhein-Westfalen könnte in den nächsten Stunden starten. © Christoph Reichwein/dpa

Wann genau der Transport von hochradioaktivem Atommüll stattfinden soll, sagten die Einsatzkräfte nicht. Anti-Atomkraft-Initiativen erwarten den Beginn des Transports für heute Abend.

An mehreren Stellen soll es Proteste und Mahnwachen geben. Zuletzt hatten sich wenige Hundert Menschen an den Protesten gegen die Atommüll-Transporte beteiligt.

Die ersten drei Transporte von Atommüll-Behältern aus Jülich nach Ahaus waren in den vergangenen Wochen ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Polizei begleitete die stark gesicherten Transporte jeweils mit einem Großaufgebot.

In den Behältern werden insgesamt gut 288.000 tennisballgroße Brennelemente aus dem Versuchsreaktor transportiert. Der Reaktor war ein Kugelhaufen-Hochtemperaturreaktor. Die Anlage war von 1967 bis 1988 in Betrieb.

Die Brennstoffe in den Kugeln geben weiterhin radioaktive Strahlung ab und wären außerhalb der Castor-Behälter hochgefährlich. In jeden Behälter passen maximal 1.900 Kugeln, die insgesamt rund zwei Kilogramm Brennstoff enthalten. Ein beladener Castor-Behälter wiegt rund 27 Tonnen, ein Sattelzug mitsamt einem vollen Behälter knapp 130 Tonnen.