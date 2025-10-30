Besorgniserregende Zahlen: So viele Behandlungsfehler hat es 2024 in NRW gegeben

Orthopädie, Chirurgie und Zahnmedizin stehen im Fokus: In NRW wurden 2024 mehr als 2000 Vorwürfe auf Behandlungsfehler geprüft – mit ernsten Folgen.

Von Dorothea Hülsmeier

Düsseldorf - Mehr als 2000 Vorwürfe auf Behandlungsfehler haben die Medizinischen Dienste im bevölkerungsreichsten Bundesland 2024 geprüft. Dabei wurde rund 520 Mal ein Behandlungsfehler bestätigt, also in etwa einem Viertel der Fälle, wie aus den Mitteilungen der Begutachtungsdienste Nordrhein und Westfalen-Lippe hervorgeht.

Mehr als ein Drittel der Behandlungsfehler in Nordrhein-Westfalen gehen auf das Konto von Orthopäden und Chirurgen. (Symbolbild)
Mehr als ein Drittel der Behandlungsfehler in Nordrhein-Westfalen gehen auf das Konto von Orthopäden und Chirurgen. (Symbolbild)  © Oliver Berg/dpa

Mit etwa einem Drittel richteten sich die meisten Vorwürfe gegen Orthopädie und Chirurgie oder Unfallchirurgie. Danach folgten Zahnmedizin und auf dem dritten Platz Gynäkologie und Geburtshilfe.

Die veröffentlichten Zahlen spiegelten nur einen Ausschnitt der tatsächlichen Behandlungsfehler wider, so der Medizinische Dienst Nordrhein. Zahlreiche Fälle blieben unbekannt, weil sie nicht zentral erfasst oder von Betroffenen nicht als Fehler erkannt würden.

Im Bereich Nordrhein erstellten die Gutachter der Krankenkassen 2024 insgesamt 1361 Berichte zu vermuteten Fehlern. Dabei ging es in 893 Fällen um Behandlungen im Krankenhaus. Der Vorwurf auf einen Behandlungsfehler bestätigte sich in etwa 30,6 Prozent der Gutachten.

Weniger Arbeitslose in NRW: Dennoch bleibt die Lage angespannt
Nordrhein-Westfalen Weniger Arbeitslose in NRW: Dennoch bleibt die Lage angespannt

In der Region Westfalen-Lippe prüfte der Medizinische Dienst 727 Vorwürfe. In 104 Fällen wurde ein Behandlungsfehler bestätigt, in 77 Fällen trat für die Patienten auch tatsächlich ein Schaden ein.

Fehler verursachen Leid und Kosten

Insgesamt hat es rund 520 Behandlungsfehler gegeben.
Insgesamt hat es rund 520 Behandlungsfehler gegeben.  © Marijan Murat/dpa

Behandlungsfehler verursachten nicht nur Leid bei den geschädigten Patientinnen und Patienten, sie produzierten auch Kosten, sagte der Vorstandsvorsitzende in Westfalen-Lippe, Martin Rieger. Nach einem Behandlungsfehler seien oft Nachuntersuchungen und weitere Eingriffe bis hin zu erneuten Operationen notwendig.

Es entstünden Kosten durch Arbeitsausfälle, Invalidität oder Pflegebedürftigkeit. Durch die Aufklärung von Behandlungsfehlern werde das Vertrauen in das Gesundheitssystem gestärkt und am Ende die Patientensicherheit erhöht.

Wird eine Behandlung nicht angemessen, sorgfältig, richtig oder zeitgerecht durchführt, dann spricht man von einem Behandlungsfehler. Wenn Versicherte solche Versehen vermuten, können sie sich zunächst an ihre Krankenkasse wenden, die dann ein Sachverständigengutachten beim Medizinischen Dienst beauftragen kann. Den Versicherten entstehen durch die Begutachtung keine Kosten.

Keine Besserung in Sicht: Inflationsrate in NRW unverändert
Nordrhein-Westfalen Keine Besserung in Sicht: Inflationsrate in NRW unverändert

Bundesweit hat der Medizinische Dienst 2024 in rund 3700 Fällen Behandlungsfehler festgestellt. Insgesamt wurden rund 12.300 Verdachtsfälle untersucht. Demnach bestätigte sich mehr als jeder vierte Vorwurf eines Fehlers.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen: