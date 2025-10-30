Besorgniserregende Zahlen: So viele Behandlungsfehler hat es 2024 in NRW gegeben

Düsseldorf - Mehr als 2000 Vorwürfe auf Behandlungsfehler haben die Medizinischen Dienste im bevölkerungsreichsten Bundesland 2024 geprüft. Dabei wurde rund 520 Mal ein Behandlungsfehler bestätigt, also in etwa einem Viertel der Fälle, wie aus den Mitteilungen der Begutachtungsdienste Nordrhein und Westfalen-Lippe hervorgeht.

Mehr als ein Drittel der Behandlungsfehler in Nordrhein-Westfalen gehen auf das Konto von Orthopäden und Chirurgen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Mit etwa einem Drittel richteten sich die meisten Vorwürfe gegen Orthopädie und Chirurgie oder Unfallchirurgie. Danach folgten Zahnmedizin und auf dem dritten Platz Gynäkologie und Geburtshilfe.

Die veröffentlichten Zahlen spiegelten nur einen Ausschnitt der tatsächlichen Behandlungsfehler wider, so der Medizinische Dienst Nordrhein. Zahlreiche Fälle blieben unbekannt, weil sie nicht zentral erfasst oder von Betroffenen nicht als Fehler erkannt würden.

Im Bereich Nordrhein erstellten die Gutachter der Krankenkassen 2024 insgesamt 1361 Berichte zu vermuteten Fehlern. Dabei ging es in 893 Fällen um Behandlungen im Krankenhaus. Der Vorwurf auf einen Behandlungsfehler bestätigte sich in etwa 30,6 Prozent der Gutachten.

In der Region Westfalen-Lippe prüfte der Medizinische Dienst 727 Vorwürfe. In 104 Fällen wurde ein Behandlungsfehler bestätigt, in 77 Fällen trat für die Patienten auch tatsächlich ein Schaden ein.