Bombenfund in Sankt Augustin: Hier geht bis zum Abend nichts mehr

Sankt Augustin - Bei Bauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs in Sankt Augustin-Menden (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Entschärfung soll noch am Dienstag stattfinden.

Das Ordnungsamt kümmert sich derzeit um die Absperrung des Evakuierungsradius. © Marius Fuhrmann

Für die Sprengung der Bombe sei eine Evakuierung im Umkreis von 400 Metern erforderlich, teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit.

Auch die angrenzende Autobahn, die Bahnstrecke und der Busverkehr müssten vorübergehend gesperrt werden.

Die Evakuierung soll Stadtangaben zufolge bis 17 Uhr abgeschlossen sein.