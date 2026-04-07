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Naturspektakel zu Ostern: Berühmte Kirschblüten zeigen ihre volle Pracht

Für einige Wochen im Frühling sind sie das Spektakel in Bonn: die pinkfarbenen Kirschblüten. Zu Ostern blühen sie nun und locken Besucher in die Altstadt.

Von Dayan Djajadisastra

Bonn - Die berühmten Bonner Kirschblüten blühen zum Osterwochenende in voller Pracht auf. In mehreren Seitenstraßen der Altstadt stehen bereits die ersten Bäume in sattem Pink. Jährlich zieht das Naturspektakel Zehntausende Besucher aus aller Welt in die ehemalige Bundeshauptstadt.

Pünktlich zum Osterwochenende zeigen die berühmten Bonner Kirschblüten ihre volle Pracht.
Pünktlich zum Osterwochenende zeigen die berühmten Bonner Kirschblüten ihre volle Pracht.  © Thomas Banneyer/dpa

Am Samstag füllten sich bereits die Gassen. Mehrere Hundert Zuschauer versammelten sich und genossen bei Sonnenschein die pinkfarbenen Blüten, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Das Blühen der Bonner Kirschblüten gilt als eines der bekanntesten Frühlingsereignisse in Deutschland. Und es ist ein beliebtes Fotomotiv, das sich auch in den sozialen Medien großer Beliebtheit erfreut.

Wer die Kirschblüten in Bonn besuchen möchte, sollte den öffentlichen Nahverkehr nutzen: Mehrere Straßen in der Altstadt werden an den Wochenenden für Autos gesperrt.

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Ein Sicherheitsdienst sorgt zusätzlich für einen reibungslosen Ablauf vor Ort.

Laut Informationen der Stadt Bonn blüht die Kirschblüte maximal zehn bis vierzehn Tage. Je wärmer das Wetter ist, desto schneller ist das Blütenmeer auch vorbei. Wer die Blütenpracht sehen möchte, sollte sich also beeilen.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

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