Rohbau von Moschee fängt Feuer: Staatsschutz ermittelt

Eschweiler - Im Rohbau einer Moschee in Eschweiler bei Aachen hat es am frühen Montagmorgen gebrannt.

In Eschweiler hat es in einer Moschee gebrannt. Daher ermittelt jetzt der Staatsschutz. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Bauarbeiter hatten das Feuer im Dachbereich des Rohbaus gesehen und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen.

Es entstanden auch Schäden an Fenstern sowie an einem angrenzenden Wohngebäude.