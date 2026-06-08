Rohbau von Moschee fängt Feuer: Staatsschutz ermittelt

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Bauarbeiter bemerken einen Brand im Rohbau einer Moschee. Der Staatsschutz ermittelt, die Polizei sucht Zeugen.

Von Carina Carvalho-Hagen

Eschweiler - Im Rohbau einer Moschee in Eschweiler bei Aachen hat es am frühen Montagmorgen gebrannt.

In Eschweiler hat es in einer Moschee gebrannt. Daher ermittelt jetzt der Staatsschutz. (Symbolfoto)
In Eschweiler hat es in einer Moschee gebrannt. Daher ermittelt jetzt der Staatsschutz. (Symbolfoto)  © Christoph Soeder/dpa

Bauarbeiter hatten das Feuer im Dachbereich des Rohbaus gesehen und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen.

Es entstanden auch Schäden an Fenstern sowie an einem angrenzenden Wohngebäude.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft auf Nachfrage zunächst nicht.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa

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