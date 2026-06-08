Rohbau von Moschee fängt Feuer: Staatsschutz ermittelt
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Von Carina Carvalho-Hagen
Eschweiler - Im Rohbau einer Moschee in Eschweiler bei Aachen hat es am frühen Montagmorgen gebrannt.
Bauarbeiter hatten das Feuer im Dachbereich des Rohbaus gesehen und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen.
Es entstanden auch Schäden an Fenstern sowie an einem angrenzenden Wohngebäude.
Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft auf Nachfrage zunächst nicht.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa