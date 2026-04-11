Bonner Rheinbrücke muss gesperrt werden: Das ist der Grund

Bonn - Die Rheinbrücke im Bonner Norden soll von Samstagabend (18 Uhr) bis Sonntagabend (18 Uhr) gesperrt werden. Betroffen ist die Autobahn 565 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Autobahndreieck Bonn Nordost und der Anschlussstelle Bonn Beuel, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Rheinbrücke im Bonner Norden muss gesperrt werden. © Thomas Banneyer/dpa

Grund ist demnach der Einbau von sogenannten Achslastsensoren in die Fahrbahn. Damit sollen Lkw mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen vor der Brücke erkannt und daraufhin gezielt über Hinweistafeln zum Verlassen der Strecke aufgefordert werden. Ein Kamerasystem soll die Kennzeichen erfassen.

"Diese Maßnahme dient dem Schutz der Rheinbrücke Bonn-Nord, um weitere Schäden zu vermeiden und eine vollständige Sperrung für alle Verkehrsteilnehmenden zu verhindern", teilte die Autobahn GmbH mit.

Seit Februar gelte ein Fahrverbot für Lkw mit über 7,5 Tonnen Gewicht, jedoch wäre das Verbot häufig missachtet worden.

Auch über den genannten Zeitraum hinaus werden laut der Autobahn GmbH weitere Arbeiten rund um die Rheinbrücke Bonn Nord ausgeführt.

Zudem sind zwei zusätzliche Sperrungen für den Einbau der Achslastsensoren an weiteren Streckenabschnitten erforderlich, die bald angekündigt werden sollen.