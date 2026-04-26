DLRG schlägt Alarm: Immer mehr Kinder können nicht schwimmen

Bad Nenndorf/Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr mehr Menschen einen Schwimmkurs gemacht – doch weniger Kinder haben erfolgreich die Seepferdchen-Prüfung absolviert.

Viele Kinder lernen laut DLRG immer noch nicht sicher schwimmen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gab 2025 in NRW 9932 Seepferdchen-Abzeichen aus – 848 weniger als 2024, wie die DLRG mitteilte.

Bei den Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold stieg in NRW hingegen die Zahl der vergebenen Abzeichen. Insgesamt nahmen im vergangenen Jahr 114.820 Schwimmer an Kursen teil, das waren 8667 mehr als 2024.

Die meisten Teilnehmer der Schwimmkurse waren laut DLRG Kinder, es waren aber auch Erwachsene darunter.

Bundesweit vergab die DLRG im vergangenen Jahr 96.471 Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold, etwas mehr als 2024.