Drei Jahre nach Energiekrise: So wollen NRW-Ministerien jetzt Energie sparen

Düsseldorf - Drei Jahre nach der Energiekrise setzen die Ministerien von Nordrhein-Westfalen weiter auf freiwillige Maßnahmen, um Energie zu sparen.

Die Büros im Innenministerium in NRW werden nur noch auf maximal 22 Grad aufgeheizt. Dafür wurde auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt. © Martin Gerten/dpa

In vielen Büros wird in diesem Winter nur bis 20 Grad geheizt, Kühlschränke und Handtrockner wurden ausgeschaltet - in einem Haus sind jetzt sogar die Fahrstühle leichter. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in allen Ressorts.

Während durch die Energiekrise monatelang eine Höchsttemperatur von 19 Grad gesetzlich vorgeschrieben war, können die Landesbehörden jetzt wieder so viel heizen, wie sie wollen - theoretisch. In der Praxis wird unter anderem in der Staatskanzlei, dem Schul-, dem Bau- und dem Flüchtlingsministerium nur bis 20 Grad geheizt.

Das ist der Empfehlungswert für Bürotätigkeiten. Im Innenministerium ist es bei 22 Grad vergleichsweise warm.

Im Haus von Minister Herbert Reul (73, CDU) werden aber unter anderem die Leuchtmittel "sukzessive auf LED umgestellt", so eine Sprecherin. Das machen auch andere Ministerien so. So hieß es zum Beispiel aus dem Gesundheitsministerium: "Die Beleuchtung in der Tiefgarage wurde auf LED umgestellt. Die Umstellung der Bürobeleuchtung auf LED soll noch im Jahr 2025 beginnen."