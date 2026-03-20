Drogenrazzia in NRW: Beamte werden sogar in Kühlschrank fündig

Mönchengladbach - Die Polizei hat bei Durchsuchungen in vier großen Städten in Nordrhein-Westfalen am Dienstag mehr als 50 Kilogramm verschiedenster Drogen wie Kokain, Amphetamin, MDMA, Ecstasy-Tabletten, Marihuana, Haschisch, LSD und Heroin sichergestellt.

Bei einer Drogenrazzia in vier NRW-Städten hat die Polizei am Dienstag zwei Verdächtige festnehmen können. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Sogar in einem Kühlschrank wurden die Ermittler fündig: Dort entdeckten sie eine große Frischhaltebox, gefüllt mit einem weißen Pulver. Ein Mann (40) und eine Frau (61) sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei Mönchengladbach waren dem Einsatz umfangreiche Ermittlungs- und Observationsmaßnahmen vorausgegangen.

Am Dienstagabend nahmen die Beamten dann den 40-jährigen Mann in Meerbusch vorläufig fest.

Anschließend vollstreckte die Polizei sieben Durchsuchungsbeschlüsse in Mönchengladbach, Neuss, Düsseldorf und Krefeld.