Fachkräftemangel in Kitas: FDP will Arbeitskräfte aus Ostdeutschland nach NRW holen

Zahlreiche Kindertagesstätten in NRW ächzen derzeit unter dem Mangel an Arbeitskräften. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Partei fordert nämlich eine gezielte Rekrutierungskampagne der NRW-Landesregierung für pädagogische Kita-Fachkräfte aus Ostdeutschland.

Während im Osten erste Tagesstätten schließen müssten, weil es an Kindern mangele, würden in NRW die Fachkräfte fehlen, meint der familienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marcel Hafke (43), am Mittwoch: "Wenn Kitas schließen, dürfen Fachkräfte nicht arbeitslos werden. Wir brauchen diese qualifizierten Menschen hier bei uns in NRW - jetzt!"

Die FDP fordert die schwarz-grüne Landesregierung daher auf, gezielt Kita-Fachkräfte aus Ostdeutschland anzusprechen und ihnen Jobchancen, Umzugszuschüsse, Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie Jobmöglichkeiten für den Partner zu bieten.

Die FDP reagierte damit auf Berichte über Kita-Schließungen vor allem in östlichen Bundesländern.