Ferienende in NRW: So viele Reiserückkehrer werden erwartet

Köln/Düsseldorf - Zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen werden an den größten Flughäfen des Landes Zehntausende Reiserückkehrer erwartet.

An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen werden zum Ende der Herbstferien Zehntausende Reiserückkehrer erwartet. (Symbolfoto) © Sascha Thelen/dpa

Allein der Flughafen Düsseldorf rechnet am Wochenende mit rund 150.000 Passagieren, so ein Sprecher. Größere Verzögerungen blieben demnach aber bislang aus.

Auch auf den Straßen blieb es bislang eher ruhig.