Ferienende in NRW: So viele Reiserückkehrer werden erwartet
Von Julius Wacker
Köln/Düsseldorf - Zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen werden an den größten Flughäfen des Landes Zehntausende Reiserückkehrer erwartet.
Allein der Flughafen Düsseldorf rechnet am Wochenende mit rund 150.000 Passagieren, so ein Sprecher. Größere Verzögerungen blieben demnach aber bislang aus.
Auch auf den Straßen blieb es bislang eher ruhig.
Das WDR-Verkehrsstudio und der ADAC meldeten überwiegend die üblichen Verzögerungen an Baustellen und Sperrungen. Um 14 Uhr betrug die gesamte Staulänge im Land demnach rund 70 Kilometer.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa