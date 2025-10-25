Ferienende in NRW: So viele Reiserückkehrer werden erwartet

Für rund 2,5 Millionen Schüler enden die zweiwöchigen Herbstferien. Bislang bleiben größere Verzögerungen auf den Straßen und an den Flughäfen aus.

Von Julius Wacker

Köln/Düsseldorf - Zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen werden an den größten Flughäfen des Landes Zehntausende Reiserückkehrer erwartet.

An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen werden zum Ende der Herbstferien Zehntausende Reiserückkehrer erwartet. (Symbolfoto)
An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen werden zum Ende der Herbstferien Zehntausende Reiserückkehrer erwartet. (Symbolfoto)  © Sascha Thelen/dpa

Allein der Flughafen Düsseldorf rechnet am Wochenende mit rund 150.000 Passagieren, so ein Sprecher. Größere Verzögerungen blieben demnach aber bislang aus.

Auch auf den Straßen blieb es bislang eher ruhig.

Das WDR-Verkehrsstudio und der ADAC meldeten überwiegend die üblichen Verzögerungen an Baustellen und Sperrungen. Um 14 Uhr betrug die gesamte Staulänge im Land demnach rund 70 Kilometer.

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen: