Festival-Sommer in NRW: Diese Events solltet Ihr nicht verpassen

In NRW klopft langsam, aber sicher der Festival-Sommer an die Tür. Eine Auswahl an großen und kleinen Festivals.

Von Jule Prietzel Düsseldorf - Tanzen, bis die Füße wehtun, und singen, bis die Stimme nachlässt - in NRW klopft langsam, aber sicher der Festival-Sommer an die Tür. Für die meisten Veranstaltungen läuft der Vorverkauf bereits auf Hochtouren. Eine Auswahl an großen und kleinen Festivals.

Das Docklands-Festival in Münster

Das Docklands-Festival in Münster verwandelt den Hawerkamp jedes Jahr in eine riesige Open-Air-Party mit internationalen DJs. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Seit 2010 bringt das Festival jährlich internationale Künstlerinnen und Künstler nach Münster. Am 6. Juni treten beim Docklands rund 100 Acts auf - verteilt auf fünf Open-Air-Bühnen, sechs Clubs und neun Tanzflächen am Hawerkamp direkt am Wasser. Musikalisch reicht das Spektrum von House bis Hard Techno und Trance. Tickets kosten von 59 bis 119 Euro zuzüglich Gebühren.

Das Traumzeit-Festival in Duisburg

Auf drei Bühnen werden vom 19. bis zum 21. Juni Pop, Indie-Rock, Hip-Hop und Elektronisches gespielt. Das Line-up des Traumzeit-Festivals besteht aus nationalen und internationalen Künstlern wie Betterov, Lara Hulo, Oh Voyage und Brigitte Calls Me Baby. Das Festivalticket für drei Tage kostet 130 Euro, Camping nicht inbegriffen. Bereits seit 1997 wird der Landschaftspark Duisburg jedes Jahr zum Festivalgelände.

Vainstream in Münster

Metal, Punk und Hardcore gibt es vom 26. bis zum 27. Juni beim Vainstream in Münster. Als Headliner wurden Rise Against für den Freitag und Architects für den Samstag angekündigt. Weitere Künstler sind Pennywise, All Time Low, Hollywood Undead und Bury Tomorrow. Tagestickets kosten 125 Euro, für beide Tage werden 175 Euro verlangt. Das Festival bietet keine Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort.

Das Sunset-Beach-Festival und Jeck im Sunnesching in Haltern

Beim "Jeck im Sunnesching" in Haltern treffen Karneval-Hits auf Sommer-Feeling und ausgelassene Party-Stimmung. (Archivfoto) © Michael Busemann

Vom 26. bis zum 28. Juni wird das Seebad Haltern zu einer musikalischen Oase. Drei Tage in Folge treten bekannte Künstler auf, Jan Delay macht am 26. Juni mit einem Konzert den Anfang. Das Standardticket kostet 70 Euro. Am 27. Juni findet das Sunset-Beach-Festival statt. Die Tickets kosten zwischen 50 und 109 Euro. Angekündigt wurden für den Tag Claptone, Meduza, Noel Holler, Ely Oaks und Younotus. Mit dem Jeck im Sunnesching-Festival schließt die Saison in Haltern. Tickets gibt es ab 50 Euro. Bekannte kölsche Acts wie Brings und Cat Ballou erfüllen das Seebad mit Musik und guter Laune.

Ruhrpott Rodeo in Hünxe

Bonez MC, SSIO, OG Keemo, Green und Bausa - das sind ein paar der bereits bekannten Künstler, die vom 3. bis zum 5. Juli in Köln auftreten werden. Die 39. Ausgabe des Summerjam verbindet einen Mix aus Hip-Hop, Dancehall und Reggae. Die Location ist direkt am Fühlinger See und verspricht echte Sommergefühle. Tagestickets gibt es ab 60 Euro, das Drei-Tage-Festivalticket (ohne Camping) gibt es ab 160 Euro.

Das Electrisize-Festival bei Düsseldorf

Mit sieben Stages verwandelt sich das Gelände des Klosters Hohenbusch bei Düsseldorf in einen Festival-Fiebertraum. Alle Farben, David Puentez, 2 Engel & Charlie, Gestört aber Geil, Jasmin Blust und viele weitere Acts sorgen vom 7. bis zum 9. August für Stimmung beim Electrisize-Festival. Tagestickets gibt es ab 90 Euro, Wochenend-Tickets gibt es ab 169 Euro (ohne Camping). Bei Riesenrad und Biergarten auf dem Gelände hat Langeweile keine Chance.

Das Summerjam-Festival in Köln

Das Summerjam-Festival in Köln findet direkt am Fühlinger See statt und ist eines der größten Reggae-, Dancehall- und Hip-Hop-Festivals Deutschlands. (Archivfoto) © Sascha Thelen/dpa

In Hünxe, in der Nähe von Bottrop und Gelsenkirchen, findet das Festival vom 24. bis zum 26. Juli statt. Bisher veröffentlichte Musiker sind unter anderem Disarstar, Turbonegro, The Queers und Madball. Tickets kosten zwischen 135 und 276 Euro. 2007 fand das Ruhrpott Rodeo erstmals statt. Seither gilt es als eines der größten Punk-Festivals in Deutschland. Seit 2008 findet es auf einem Freigelände am Flugplatz Schwarze Heide statt.

Das San Hejmo in Weeze

Am 14. und 15. August wird der Airport Weeze wieder zum Festival-Gelände. Stars wie Jason Derulo, Bebe Rexha, Alle Farben und Avaion wurden bereits angekündigt. Das San Hejmo kombiniert Pop, Hip-Hop, Indie und elektronische Musik mit Street-Art, Workshops und kreativen Angeboten. 2025 verzeichnete es mit 75.000 Besuchern nach eigenen Angaben einen neuen Rekord. Tickets für beide Tage kosten zwischen 195 und 249 Euro, Tickets für einen Tag liegen zwischen 109 und 129 Euro.

Zeltfestival Ruhr

17 Tage lang, vom 21. August bis zum 6. September, erwacht die sogenannte weiße Stadt am See wieder zum Leben. James Arthur, Amy Macdonald und Tom Odell werden als internationale Künstler auftreten, doch auch aus Deutschland sind einige namhafte Musiker vertreten. Giant Rooks, Giovanni Zarrella, Santiano und Ennio sind nur einige davon. Die Ticketpreise variieren je nach Tag und Künstler.

Parookaville in Weeze

Beim Parookaville-Festival in Weeze feiern jedes Jahr Zehntausende Besucher zu elektronischer Musik. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Das Parookaville bezeichnet sich selbst als größtes elektronisches Musikfestival Deutschlands und findet vom 17. bis zum 19. August am Flughafen Weeze statt. Tickets für das ganze Wochenende gibt es ab 269 Euro, Tickets für zwei Tage ab 229 Euro und Ein-Tages-Tickets kosten zwischen 109 und 139 Euro. Das Line-up besteht unter anderem aus The Chainsmokers, Felix Jaehn, Axwell, Fisher und Steve Aoki.

Das Jetzt&Immer-Festival in Ratingen