Lkw-Fahrer aufgepasst: Neue Hightech-Anlage auf der A4 in Betrieb genommen

Düren - Eine digitale Kontrollstelle mit Pilotcharakter kann künftig überladene Lastwagen auf der Autobahn 4 zwischen Aachen und Köln aus dem Verkehr ziehen.

Auf der A4 zwischen Aachen und Köln gibt es jetzt eine digitale Kontrollstelle, die künftig überladene Lkw aus dem Verkehr ziehen kann. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Anlage bei Düren wurde nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

"Diese Anlage ist die erste von insgesamt 16 Anlagen, die in den nächsten Jahren deutschlandweit errichtet werden", erklärte Stefan Schnorr, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr.

In den Fahrspuren verbaute Sensorik soll an der Kontrollstelle bereits im fließenden Verkehr das Gewicht von Lastwagen erkennen. Erscheint ein Fahrzeug verdächtig schwer, wird auf LED-Anzeigetafeln das Kennzeichen angezeigt und der Fahrer zur Ausfahrt und Kontrolle aufgefordert.

Personal auf der Fahrbahn zum Herauswinken ist nicht mehr nötig. Auf einer sogenannten Wiegespur folgt eine ganz genaue Bestimmung des Gewichts.