In Luxushotels reihenweise geklaut: Polizei schnapp internationale Verbrecher

Düsseldorf - Nach einer Reihe von Diebstählen in Luxushotels in Nordrhein-Westfalen und Hessen hat die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen können.

Zwei Männer und eine Frau gingen der Polizei in Düsseldorf ins Netz. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die beiden Männer im Alter von 36 und 53 Jahren sowie eine 40-jährige Frau wurden in der Düsseldorfer Innenstadt gefasst.

Die Polizei hatte zuvor ein von der Gruppe genutztes Mietauto in Mülheim/Ruhr entdeckt und observiert. Im Wagen fanden die Beamten rund 2000 Euro Bargeld sowie Schlüssel zu einer Wohnung, in der anschließend größere Geldsummen und mutmaßlich gestohlene Ausweisdokumente sichergestellt wurden.

Den drei Festgenommenen wird vorgeworfen, Anfang Oktober in Kölner Hotels auf Beutezug gegangen zu sein. In einem Fall entwendeten sie demnach eine Uhr im Wert von über 100.000 Euro aus einem Rucksack, in einem weiteren Fall eine Tasche mit Bargeld und Debitkarten eines 61-jährigen Hotelgastes.