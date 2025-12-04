Kurz vor Weihnachten: Rund um Bonn fallen reihenweise Züge aus

Bonn/Koblenz - Mitte Dezember werden wegen Bauarbeiten Züge zwischen Köln und Koblenz beziehungsweise Mainz umgeleitet und es entfällt unter anderem der Halt Bonn Hauptbahnhof.

Pendler aus Bonn müssen sich vor Weihnachten auf Halteausfälle und Ersatzbusse einstellen. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gelten Fahrplananpassungen im Fern- und Regionalverkehr zwischen dem 14. und 21. Dezember.

Im Fernverkehr werden die Züge zwischen Köln und Koblenz umgeleitet beziehungsweise entfallen zwischen Köln und Bonn.

Wegen weiterer Bauarbeiten werden auch Züge zwischen Mainz und Koblenz umgeleitet. In Bonn Hauptbahnhof, Remagen, Andernach und Bingen (Rhein) entfallen sämtliche Fernverkehrshalte. Am Mainzer Hauptbahnhof halten die Züge nur in Fahrtrichtung Koblenz/Köln.

Auch im Regionalverkehr kommt es in Nordrhein-Westfalen auf sämtlichen Linien zwischen Köln und Bonn zu Ausfällen. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.