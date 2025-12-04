Kurz vor Weihnachten: Rund um Bonn fallen reihenweise Züge aus

Mitte Dezember werden wegen Bauarbeiten Züge zwischen Köln und Koblenz umgeleitet und es entfällt unter anderem der Halt Bonn Hauptbahnhof.

Von Anna Müller

Bonn/Koblenz - Mitte Dezember werden wegen Bauarbeiten Züge zwischen Köln und Koblenz beziehungsweise Mainz umgeleitet und es entfällt unter anderem der Halt Bonn Hauptbahnhof.

Pendler aus Bonn müssen sich vor Weihnachten auf Halteausfälle und Ersatzbusse einstellen. (Archivbild)
Pendler aus Bonn müssen sich vor Weihnachten auf Halteausfälle und Ersatzbusse einstellen. (Archivbild)  © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gelten Fahrplananpassungen im Fern- und Regionalverkehr zwischen dem 14. und 21. Dezember.

Im Fernverkehr werden die Züge zwischen Köln und Koblenz umgeleitet beziehungsweise entfallen zwischen Köln und Bonn.

Wegen weiterer Bauarbeiten werden auch Züge zwischen Mainz und Koblenz umgeleitet. In Bonn Hauptbahnhof, Remagen, Andernach und Bingen (Rhein) entfallen sämtliche Fernverkehrshalte. Am Mainzer Hauptbahnhof halten die Züge nur in Fahrtrichtung Koblenz/Köln.

25.000-Euro-Preis der Kunststiftung NRW geht an Michael Beutler
Nordrhein-Westfalen 25.000-Euro-Preis der Kunststiftung NRW geht an Michael Beutler

Auch im Regionalverkehr kommt es in Nordrhein-Westfalen auf sämtlichen Linien zwischen Köln und Bonn zu Ausfällen. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Grund für die Bauarbeiten ist eine geplante Brückenerneuerung im Raum Bonn auf der A565 sowie weitere Oberleitungsarbeiten.

Die Fahrplananpassungen können bereits abgerufen werden und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen: