"Trauriger Tiefpunkt": So oft wurden NRW-Polizisten Opfer von Gewalttaten

Düsseldorf - Im vergangenen Jahr wurden laut einem neuen Bericht mehr als 10.000 Gewalttaten gegen Polizisten in NRW gezählt.

NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) hat die Angriffe auf die Polizisten scharf verurteilt. © Henning Kaiser/dpa

Wie aus dem neuen Lagebild des Landeskriminalamts (LKA) für 2024 hervorgeht, gab es 25.385 Opfer unter den Beamten - knapp 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden demnach 10.443 Gewalttaten auf einen oder mehrere Beamte erfasst.

Im Vorjahr waren noch 9.829 Fälle von Gewalttaten verzeichnet worden. Mit den Gesamtzahlen von 2024 sind die Statistiken von 2023 nicht direkt vergleichbar, da im neuen Lagebild erstmals auch Gewalttaten auf sexueller Grundlage in die Statistik aufgenommen wurden. Dazu gehören unter anderem 575 Beleidigungen, die Fälle übler Nachrede und Verleumdung auf sexueller Grundlage werden nicht einzeln aufgeführt.

Der häufigste Bestand war laut dem Bericht der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dazu kam es demnach in 5.734 Fällen: 2.870 Mal wurden Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte geschrieben, 617 Mal wegen Bedrohung, 325 Mal wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung, 171 Mal wegen einfacher Körperverletzung.

Wie aus dem Lagebild weiter hervorgeht, gab es acht versuchte Tötungsdelikte gegen Polizisten - einen mehr als 2023. Zu den weiteren erfassten Straftaten gehören etwa Stalking (8 Fälle) oder exhibitionistische Handlungen (15 Fälle).

"Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten ist im Jahr 2024 auf Rekordniveau und ein trauriger Tiefpunkt", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) der "WAZ", die zuerst über das Lagebild berichtet hatte. Immer mehr Menschen setzten auf Gewalt, um Probleme zu lösen. "Damit werden viel zu oft gerade die zur Zielscheibe, die für unsere Sicherheit sorgen", so der Innenminister.