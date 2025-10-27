Bei Dienstreise nach Israel: NRW-Landtagspräsident Kuper hat besondere Bitte

Düsseldorf - NRW - Landtagspräsident André Kuper (64, CDU ) tritt eine Dienstreise nach Israel an und trifft dort unter anderem Staatspräsident Izchak Herzog (65). Mit im Gepäck hat er eine besondere Bitte .

André Kuper (64, CDU) tritt sein Dienstreise am Donnertag (30. Oktober) an. © David Young/dpa

Der CDU-Politiker will sich bei der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem laut Landtag nämlich für einen Ableger in NRW starkmachen.

Zudem wird Kuper auch das Nova-Music-Festival-Gelände besuchen, das beim Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 besonders betroffen war.

Auf dem Gelände soll es ein stilles Gedenken geben. Kuper werde auch Angehörige der Hamas-Geiseln im Kibbuz Be´eri besuchen. Er will aber auch in die palästinensischen Gebiete und sich im christlichen Dorf Taybeh im Westjordanland über die aktuelle Situation informieren.

Auch ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan, ist geplant. Die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt mit Sitz in Jerusalem soll eine Außenstelle in Deutschland bekommen.