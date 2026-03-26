Mehr Zulagen, mehr Flexibilität: NRW plant Reformen für Beamte und Richter

Düsseldorf - Die NRW -Regierung will den öffentlichen Dienst attraktiver machen. Beamte sollen künftig unter anderem von einem Lebensarbeitskonto und diversen Zuschüssen profitieren.

Beamte und Richter in NRW sollen künftig von Reformen profitieren. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Die schwarz-grüne Landesregierung legte ein Maßnahmenpaket zur Modernisierung des Staatsdienstes vor. Reformen sind etwa bei der Arbeitszeit, dem Altersgeld, bei Zulagen, Jobrad und Hinzuverdienstmöglichkeiten geplant.

Der Gesetzentwurf soll nach Plänen der Regierung vor der Sommerpause in den Landtag eingebracht werden und 2027 in Kraft treten.

Unter anderem soll die 41. Wochenarbeitsstunde im öffentlichen Dienst künftig auf ein Lebensarbeitszeitkonto fließen und kann für Freistellungen vor dem Ruhestand genutzt werden. Lehrkräfte erhalten eine Gutschrift von wöchentlich einer halben Pflichtstunde. Die bereits bestehenden Langzeitarbeitskonten, in die etwa Überstunden eingehen, bleiben demnach erhalten.

Das Zulagensystem soll im Zuge des Bürokratieabbaus vereinfacht werden. Gleichzeitig sollen die Zulagen moderat erhöht werden. Beschäftigte im öffentlichen Dienst könnten zudem künftig schon morgens um 6 ihre Arbeit beginnen statt wie bisher um 6.30 Uhr. Dadurch sollen sie ihren Arbeitsalltag künftig flexibler gestalten können.

Beamtinnen, Beamte sowie Richterinnen und Richter erhalten den Plänen zufolge bei einem freiwilligen Ausscheiden eine alternative Alterssicherungsleistung als Ausgleich für entfallene Versorgungsanwartschaften. So soll es leichter werden, vom öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft zu wechseln.