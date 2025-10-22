Mietpreis-Wahnsinn in NRW: Hier wohnt Ihr besonders teuer - und hier ist's günstig

Düsseldorf/Kiel - Der Anstieg der Mieten in Nordrhein-Westfalen schwächt sich ab. Auf Immobilienportalen angebotene Wohnungen verteuerten sich ohne Berücksichtigung der Inflation von Juli bis September um durchschnittlich 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Die Mieten in Düsseldorf bleiben hoch: Die Landeshauptstadt verzeichnete einen Zuwachs von 0,7 Prozent. © Marcel Kusch/dpa

Das zeigt eine Auswertung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Im Vorquartal hatte das Plus bei 0,9 Prozent gelegen. Inflationsbereinigt stiegen die Mieten damit nur noch minimal.

Vor allem in größeren Städten in NRW legten die Mieten zuletzt kaum noch zu - mit Ausnahme von Düsseldorf. Die Landeshauptstadt verzeichnete einen Zuwachs von 0,7 Prozent. Dies war nach Leipzig der zweithöchste Wert unter den acht größten deutschen Städten. In beiden sind die Mieten dennoch niedriger als in anderen Großstädten.

Die Preise entwickelten sich in den übrigen NRW-Städten unterschiedlich. So stiegen sie in Hamm um 1,8 Prozent, in Mönchengladbach und Wuppertal jeweils um 1,6 Prozent. Rückgänge gab es dagegen in Bielefeld um 1,3 Prozent, in Bocholt um 0,6 Prozent und in Münster um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Gründe dafür gehen aus der Mitteilung nicht hervor.

Gegenüber dem dritten Quartal 2024 stiegen die Mieten ohne Berücksichtigung der Inflation zuletzt um vier Prozent. Das ist der niedrigste Jahreszuwachs seit Ende 2021, berichtete der zuständige Projektleiter am Kieler Institut, Jonas Zdrzalek.

"Die Preisdynamik am Mietmarkt hat sich nach den hohen Steigerungen der letzten Jahre deutlich abgekühlt."