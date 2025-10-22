Mietpreis-Wahnsinn in NRW: Hier wohnt Ihr besonders teuer - und hier ist's günstig
Von Christian Rothenberg, Lukas Karl Müller
Düsseldorf/Kiel - Der Anstieg der Mieten in Nordrhein-Westfalen schwächt sich ab. Auf Immobilienportalen angebotene Wohnungen verteuerten sich ohne Berücksichtigung der Inflation von Juli bis September um durchschnittlich 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.
Das zeigt eine Auswertung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Im Vorquartal hatte das Plus bei 0,9 Prozent gelegen. Inflationsbereinigt stiegen die Mieten damit nur noch minimal.
Vor allem in größeren Städten in NRW legten die Mieten zuletzt kaum noch zu - mit Ausnahme von Düsseldorf. Die Landeshauptstadt verzeichnete einen Zuwachs von 0,7 Prozent. Dies war nach Leipzig der zweithöchste Wert unter den acht größten deutschen Städten. In beiden sind die Mieten dennoch niedriger als in anderen Großstädten.
Die Preise entwickelten sich in den übrigen NRW-Städten unterschiedlich. So stiegen sie in Hamm um 1,8 Prozent, in Mönchengladbach und Wuppertal jeweils um 1,6 Prozent. Rückgänge gab es dagegen in Bielefeld um 1,3 Prozent, in Bocholt um 0,6 Prozent und in Münster um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Gründe dafür gehen aus der Mitteilung nicht hervor.
Gegenüber dem dritten Quartal 2024 stiegen die Mieten ohne Berücksichtigung der Inflation zuletzt um vier Prozent. Das ist der niedrigste Jahreszuwachs seit Ende 2021, berichtete der zuständige Projektleiter am Kieler Institut, Jonas Zdrzalek.
"Die Preisdynamik am Mietmarkt hat sich nach den hohen Steigerungen der letzten Jahre deutlich abgekühlt."
Grenze erreicht: Mieter wollen oder können keine höhere Miete zahlen
Warum tritt die Entwicklung trotz hoher Nachfrage ein? Zdrzalek hält es für möglich, dass eine Grenze erreicht sei: Mieter könnten oder wollten nicht mehr Miete zahlen.
Die Mietpreise im Bundesland variieren stark. In Köln und Düsseldorf lag die durchschnittliche Kaltmiete im 3. Quartal mit 15,21 Euro beziehungsweise 14,40 Euro besonders hoch, in Gelsenkirchen (7,42 Euro) und Duisburg (8,21 Euro) außerordentlich niedrig.
Grundlage der Analyse ist der "Greix-Mietpreisindex", der Angebotsmieten in 37 deutschen Städten und Regionen bündelt, 17 davon in NRW.
Die Daten stammen überwiegend von Immobilienplattformen und Maklerwebsites. Einige günstige Wohnungen erscheinen auf diesen Portalen nicht, da sie privat vermittelt werden.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa