Wohnhaus droht einzukrachen - alle Anwohner evakuiert

Wuppertal - Weil an mehreren Stellen der Boden abgesackt ist, ist ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus in Wuppertal einsturzgefährdet.

Am einsturzgefährdeten Wuppertaler Wohnhaus sind Risse an der Fassade sichtbar. © Christoph Petersen

Das Gebäude sei evakuiert, vier Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden, teilten Feuerwehr und Stadt mit.

Ein Geologe vermute eine Unterspülung durch einen Leitungsschaden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Es seien mehrere Betonlieferungen auf dem Weg, um die Absackungen zu verfüllen und das Haus zu retten.

Zwei Straßen in Wuppertal-Elberfeld mussten gesperrt werden. Es handele sich dabei aber nicht um wichtige Verkehrsachsen.