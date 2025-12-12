 598

Wohnhaus droht einzukrachen - alle Anwohner evakuiert

Nach Absackungen des Erdreichs musste ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal evakuiert werden. Es gilt als einsturzgefährdet. Ein Wettlauf mit der Zeit hat begonnen.

Von Frank Christiansen

Wuppertal - Weil an mehreren Stellen der Boden abgesackt ist, ist ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus in Wuppertal einsturzgefährdet.


Am einsturzgefährdeten Wuppertaler Wohnhaus sind Risse an der Fassade sichtbar.  © Christoph Petersen

Das Gebäude sei evakuiert, vier Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden, teilten Feuerwehr und Stadt mit.

Ein Geologe vermute eine Unterspülung durch einen Leitungsschaden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Es seien mehrere Betonlieferungen auf dem Weg, um die Absackungen zu verfüllen und das Haus zu retten.

Zwei Straßen in Wuppertal-Elberfeld mussten gesperrt werden. Es handele sich dabei aber nicht um wichtige Verkehrsachsen.


Einsatzkräfte, unter anderem vom THW, waren vor Ort.  © Christoph Petersen

Ein Statiker sowie Kräfte des Technischen Hilfswerks seien vor Ort. Die Wuppertaler Stadtwerke nahmen das Haus vom Gas- und Stromnetz.

Titelfoto: Fotomontage: Christoph Petersen

