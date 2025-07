Migration in NRW: Einwanderer sprechen zu Hause überwiegend Deutsch

Das geht aus ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2024 hervor, den das Statistische Landesamt in Düsseldorf am Montag veröffentlicht hat.

Wer selbst nach 1955 nach Deutschland eingewandert ist, spricht in den eigenen vier Wänden seltener Deutsch als die direkten Nachkommen. "In 2024 verständigten sich 18,8 Prozent der Eingewanderten zu Hause ausschließlich auf Deutsch, bei Kindern von Eingewanderten lag dieser Anteil mit 42,8 Prozent mehr als doppelt so hoch", heißt es in dem Bericht.

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die zu Hause kein Deutsch spricht, verständigte sich dort vor allem auf Türkisch (13 Prozent), Russisch (11 Prozent), Arabisch (elf Prozent) und Ukrainisch (neun Prozent).