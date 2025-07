Wilde Flucht: Raser verletzt zwei Polizisten und kracht gegen Betonmauer

Die Polizei fasste den Raser (26) erst nach einer kilometerlangen Flucht durch mehrere Orte. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Erst an einem Bauernhof an der Scherpenseeler Straße in Eschweiler war Schluss: Der Wagen krachte dort in eine Betonmauer.

Der Raser versuchte noch zu Fuß zu fliehen, doch die Polizei holte ihn ein. Im Auto fand das Streifenteam ein Messer und einen Teleskopschlagstock. Beides verbotene Gegenstände, die sichergestellt wurden.

Und als wäre das nicht schon genug: Der 26-Jährige hatte weder einen Führerschein noch war das Auto zugelassen. Drogen und Alkohol waren laut Polizei zwar nicht im Spiel, aber das Fahrzeug war rundum beschädigt, fahruntüchtig und wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat Düren ermittelt nun gegen den Mann, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung.

Die beiden verletzten Beamten konnten das Krankenhaus zum Glück noch in der Nacht wieder verlassen.