NRW will Tausende Menschen befragen: Wie sicher fühlst Du Dich in Deutschland?

Düsseldorf - 20.000 Menschen aus 94 Kommunen in NRW sollen in den kommenden Wochen zu ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden befragt werden. Offizieller Start ist am Montag (13. April).

Durch die Befragung soll ermittelt werden, wie das persönliche Sicherheitsempfinden der Deutschen ist. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Das Land beteiligt sich laut Innenministerium damit an der bundesweiten Studie zur Sicherheit und Kriminalität in Deutschland (SKiD).

Zu Wochenbeginn gehen laut Innenministerium die ersten Ankündigungsschreiben an die zufällig ausgewählten Adressaten (ab 16 Jahren) raus. Ab dem 27. April folgen dann die Fragebögen selbst.

Sie werden anschließend anonym ausgewertet, bundesweit werden rund 200.000 Anschreiben verschickt. Federführend ist das Bundeskriminalamt (BKA).

Neben der Frage des persönlichen Sicherheitsempfindens oder der Zufriedenheit mit der Polizei geht es in der Befragung auch darum, ob man selbst schon mal Opfer einer Straftat wurde - es aber nicht angezeigt hat. So soll das "Dunkelfeld" der Kriminalität erhellt werden.

Die letzte bundesweite Befragung war 2024, sie findet aktuell im Zwei-Jahres-Rhythmus statt.