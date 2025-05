12.05.2025 06:40 1.436 Polizei-Einsatz eskaliert, als Randalierer sich auszieht und Widerstand leistet

Ein polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretener Mann hat am gestrigen Sonntagnachmittag die Beamten in Bockum-Hövel mächtig auf Trab gehalten.

Von Ivan Simovic

Bockum-Hövel - Suff-Attacke eines alten Bekannten! Ein polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretener Mann (37) hat am gestrigen Sonntagnachmittag die Beamten im nordrhein-westfälischen Bockum-Hövel (Kreis Lüdinghausen) mächtig auf Trab gehalten. Die Polizisten nahmen den 37-Jährigen fest. (Symbolbild) © Christian Müller/TV7News/dpa Wie das Polizeipräsidium Hamm in der Nacht zum heutigen Montag mitteilte, sei den Polizisten gegen 16 Uhr auf dem Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz ein Störenfried gemeldet worden. Dieser habe sich demnach selbst beim Eintreffen der zum Einsatzort entsandten Polizisten nicht beruhigt: "Bei Ansprache wurden die Beamten massiv beleidigt und bedroht", gab die Polizei weiter bekannt. Völlig absurd wurde es, als der erkennbar alkoholisierte Rumäne aus bislang noch ungeklärten Gründen zudem blank zog. Nordrhein-Westfalen Barrikaden gebaut und Möbel angezündet: 17 Patienten randalieren in Psychiatrie Weil sich der nunmehr nur mit einer Unterhose bekleidete Mann nicht beruhigte, fesselten ihn die alarmierten Beamten und führten ihn ab. Reibungslos verlief dies aber nicht, denn: "Diesen Transport verweigerte der Tatverdächtige durch körperliches Sperren." Nach Polizei-Attacke: Ermittlungen gegen 37-Jährigen aufgenommen Keiner der Polizisten wurde bei dem Blaulicht-Einsatz verletzt. Gegen den polizeibekannten Wohnungslosen wurden Ermittlungen eingeleitet. Er wird sich jetzt wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

