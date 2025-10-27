 1.542

Schüsse vor Berufskolleg: Schütze noch immer auf der Flucht

In Dortmund sind rund zehn Personen aneinander geraten. Bei der Auseinandersetzung wurde mutmaßlich auch eine Schreckschusspistole abgefeuert.

Von Yuriko Wahl-Immel

Dortmund - Bei einem Streit unter rund zehn Personen vor einem Berufskolleg in Dortmund sollen auch Schüsse aus einer sogenannten PTB-Waffe - einer Schreckschusspistole - gefallen sein.

Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen des Vorfalls. Noch ist unklar, ob bei dem Vorfall jemand zu Schaden gekommen ist. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen des Vorfalls. Noch ist unklar, ob bei dem Vorfall jemand zu Schaden gekommen ist. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, es habe Rangeleien vor dem Gebäude gegeben, dann soll eine Person mit einer PTB-Waffe geschossen haben und sei danach geflüchtet.

Ob jemand verletzt worden sei, könne man noch nicht sagen. PTB-Waffen sind Signal-, Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen. Um welche Art PTB-Waffe es sich genau handelte, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Zuvor hatten die Ruhr Nachrichten berichtet.

Die PTB-Waffe sei zu Boden gefallen und sichergestellt worden, sagte die Sprecherin weiter.

Die Polizei sei kurz vor 10 Uhr gerufen worden und noch mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Auf den ersten Blick sind Schreckschusspistolen und "echte" Waffen zum Verwechseln ähnlich. (Symbolbild)
Auf den ersten Blick sind Schreckschusspistolen und "echte" Waffen zum Verwechseln ähnlich. (Symbolbild)  © Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Ob es sich bei den Streit-Beteiligten um Schüler des Berufskollegs handelte, war zunächst ungeklärt.

Die Polizei fahndet nach der flüchtigen Person wegen gefährlicher Körperverletzung.

