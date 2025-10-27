Schüsse vor Berufskolleg: Schütze noch immer auf der Flucht
Von Yuriko Wahl-Immel
Dortmund - Bei einem Streit unter rund zehn Personen vor einem Berufskolleg in Dortmund sollen auch Schüsse aus einer sogenannten PTB-Waffe - einer Schreckschusspistole - gefallen sein.
Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, es habe Rangeleien vor dem Gebäude gegeben, dann soll eine Person mit einer PTB-Waffe geschossen haben und sei danach geflüchtet.
Ob jemand verletzt worden sei, könne man noch nicht sagen. PTB-Waffen sind Signal-, Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen. Um welche Art PTB-Waffe es sich genau handelte, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Zuvor hatten die Ruhr Nachrichten berichtet.
Die PTB-Waffe sei zu Boden gefallen und sichergestellt worden, sagte die Sprecherin weiter.
Die Polizei sei kurz vor 10 Uhr gerufen worden und noch mit einem größeren Aufgebot vor Ort.
Ob es sich bei den Streit-Beteiligten um Schüler des Berufskollegs handelte, war zunächst ungeklärt.
Die Polizei fahndet nach der flüchtigen Person wegen gefährlicher Körperverletzung.
