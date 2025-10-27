Schüsse vor Berufskolleg: Schütze noch immer auf der Flucht

Dortmund - Bei einem Streit unter rund zehn Personen vor einem Berufskolleg in Dortmund sollen auch Schüsse aus einer sogenannten PTB-Waffe - einer Schreckschusspistole - gefallen sein.

Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen des Vorfalls. Noch ist unklar, ob bei dem Vorfall jemand zu Schaden gekommen ist. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, es habe Rangeleien vor dem Gebäude gegeben, dann soll eine Person mit einer PTB-Waffe geschossen haben und sei danach geflüchtet.

Ob jemand verletzt worden sei, könne man noch nicht sagen. PTB-Waffen sind Signal-, Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen. Um welche Art PTB-Waffe es sich genau handelte, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Zuvor hatten die Ruhr Nachrichten berichtet.

Die PTB-Waffe sei zu Boden gefallen und sichergestellt worden, sagte die Sprecherin weiter.

Die Polizei sei kurz vor 10 Uhr gerufen worden und noch mit einem größeren Aufgebot vor Ort.