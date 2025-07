Schulministerium zieht Bilanz: So lief das Abitur in NRW

Von Yuriko Wahl-Immel

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen haben insgesamt gut 77.000 Schülerinnen und Schüler an rund 1200 Schulen in diesem Jahr ihr Abitur geschafft - und dabei alles in allem tendenziell noch etwas besser abgeschnitten als in den Vorjahren.