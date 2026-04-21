So viele wilde Wölfe leben in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf - Der Wolf ist auch in Nordrhein-Westfalen auf dem Vormarsch: Aktuell leben im bevölkerungsreichsten Bundesland rund 30 Tiere in freier Wildbahn.

Die Wölfe in NRW haben sich laut Landwirtschaftsministerium in sechs Territorien ausgebreitet. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Das geht aus einem aktuellen Bericht des Landwirtschaftsministeriums an den Landtag hervor. Bislang hatte die Regierung in der Regel von sechs Wolfsterritorien gesprochen, ohne eine Zahl von Tieren zu benennen.

Erst vor wenigen Wochen wurde der Wolf ins Bundesjagdgesetz aufgenommen, sodass man die Tiere nun in bestimmten Fällen erschießen darf – wenn es zum Beispiel sehr viele in einem Gebiet gibt.

Laut Ministerium wird gerade ein Konzept zur Umsetzung der Gesetzesänderung in NRW erarbeitet.

Die Landesregierung betont in ihrem Bericht an den Umweltausschuss des Landtags aber auch, dass sie weiter auf den Schutz von Weidetieren setzt.