Staus und "Schneckentempo" zum Ferienstart: Das sollten Auto-Urlauber unbedingt vermeiden

Von Volker Danisch Köln - Der ADAC warnt vor vielen Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen am Freitag unmittelbar nach dem Schuljahresende.

Die ersten Autoreisenden auf dem Weg in die Sommerferien könnten auch die ersten im großen Stau sein. Der ADAC rät daher, zu bestimmten Tageszeiten loszufahren. © Roberto Pfeil/dpa "Am Freitagnachmittag ist die Staugefahr am größten. Wer sich sofort nach der Arbeit mit dem Auto in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande oder südliche Urlaubsländer auf den Weg macht, kommt vermutlich nur im Schneckentempo voran", erklärte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Die Erfahrungen zeigten, dass am Freitagnachmittag die erste Welle von Reisenden zu einer hohen Zahl an Berufspendlern hinzukommt, die ohnehin auf den Autobahnen unterwegs sind. Dadurch steige das Staupotenzial rapide an. Im vergangenen Jahr war der Freitag vor dem ersten Ferien-Wochenende laut ADAC der staureichste Tag der NRW-Sommerferien. Generell müssten Reisende auf den Autobahnen in NRW während der Sommerferien immer freitags von 14 bis 18 Uhr mit vielen Staus rechnen. Nordrhein-Westfalen Trotz gestiegener Übernachtungs-Preise: Urlaubsregionen in NRW gut gebucht Nordrhein-Westfalen NRW: Schwimmbäder melden mehr Sexualdelikte Zwar werde auch samstags und sonntags in den Sommerferien auf den Autobahnen mehr los als sonst sein, gerade auf typischen Reiserouten. Es seien dann aber kaum Berufspendler unterwegs. "Daher erwarten wir an den Tagen zumindest in NRW kein Stauchaos", sagte der ADAC-Experte.

Reisen mit dem Auto: Regelmäßige Pausen unabdingbar

Vor allem wenn Kinder im Auto mitreisen, sind regelmäßige Pausen an Rasthöfen und Parkplätzen unabdingbar. © 123RF/gesturgis Auf dem Weg an die Küste müssten Urlauber aber gerade in den Großräumen Bremen und Hamburg auch am Wochenende mit längeren Staus rechnen. Im Süden sei etwa die A8 zwischen München und Salzburg häufig verstopft. Gerade in den Sommerferien seien auch mittwochs und donnerstags von 7 bis 9 Uhr und 14 bis 18 Uhr Staus zu erwarten. Der ADAC rät, montags oder dienstags in die Sommerferien zu starten. "Steht der Abreisetag schon fest und ist nicht flexibel verschiebbar, sollten Urlauber darauf achten, den regulären Berufsverkehr zu umgehen und in Randzeiten loszufahren, also frühmorgens oder abends", empfiehlt Suthold. Vor allem für Familien mit Kindern gehörten ausreichend Getränke und regelmäßige Pausen mit viel Bewegung dazu, unterstrich der ADAC. Erster Tag der NRW-Sommerferien ist der Montag kommender Woche (14. Juli). Nordrhein-Westfalen Erneuter Brand in Naturschutzgebiet: Hitzewelle oder Fehlverhalten? Nordrhein-Westfalen Feuer in 100 Jahre altem Märchenwald: Feuerwehr kämpft mit Großaufgebot gegen Flammen Bei Staus die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren, bringt laut ADAC nur selten einen Vorteil. Ausweichstrecken seien rasch verstopft.

