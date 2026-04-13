Störung behoben: Haushalte in Swisttal und Euskirchen haben wieder Wasser
Von Alina Eultgem und Marc Herwig
Swisttal/Euskirchen – In Swisttal und mehreren Teilen von Euskirchen lief am Montagmorgen nichts mehr aus dem Hahn. Seit dem Mittag sind alle Haushalte wieder versorgt.
Wie sich herausstellte sei ein Rohrbruch die Ursache für den Ausfall der Trinkwasserversorgung gewesen. Es hatte einige Zeit gedauert, bis Techniker das Leck im Rohrnetz lokalisieren und den Defekt beheben konnten.
Gefunden wurde es schließlich ganz in der Nähe des Wasserwerks - deshalb sei die Wasserversorgung in weiten Teilen beider Orte betroffen gewesen.
Laut E-Regio mussten Zeitweise mehr 21.500 Menschen ohne Wasser auskommen. Über Warnapps appellierten die Behörden auch an die Bürger, bei denen noch etwas aus der Leitung kam: "Reduzieren Sie den Wasserverbrauch auf das Nötigste."
Unter anderem sollten die Menschen darauf verzichten, Waschmaschinen anzustellen.
Weil sich im Zuge der Reparatur die Fließrichtung des Wassers im Netz ändere, könne teilweise braun gefärbtes Wasser aus den Hähnen kommen, teilte der Versorger mit. Die Färbung entstehe durch Ablagerungen von Eisenoxid in den Rohren und sei gesundheitlich unbedenklich.
"Das Wasser kann weiterhin verzehrt werden", versicherte E-Regio. "In vielen Fällen hilft es, das Wasser kurz ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist."
Erstmeldung am 13. April um 10.57 Uhr, Update um 14.58 Uhr.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa