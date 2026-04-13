Störung behoben: Haushalte in Swisttal und Euskirchen haben wieder Wasser

Swisttal/Euskirchen – In Swisttal und mehreren Teilen von Euskirchen lief am Montagmorgen nichts mehr aus dem Hahn. Seit dem Mittag sind alle Haushalte wieder versorgt.

In Swisttal und Teilen von Euskirchen lief am Montagmorgen teils kein Wasser mehr aus den Leitungen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie sich herausstellte sei ein Rohrbruch die Ursache für den Ausfall der Trinkwasserversorgung gewesen. Es hatte einige Zeit gedauert, bis Techniker das Leck im Rohrnetz lokalisieren und den Defekt beheben konnten.

Gefunden wurde es schließlich ganz in der Nähe des Wasserwerks - deshalb sei die Wasserversorgung in weiten Teilen beider Orte betroffen gewesen.

Laut E-Regio mussten Zeitweise mehr 21.500 Menschen ohne Wasser auskommen. Über Warnapps appellierten die Behörden auch an die Bürger, bei denen noch etwas aus der Leitung kam: "Reduzieren Sie den Wasserverbrauch auf das Nötigste."

Unter anderem sollten die Menschen darauf verzichten, Waschmaschinen anzustellen.