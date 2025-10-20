Tagebau Hambach darf geräumt werden: So soll es jetzt weitergehen

Kerpen - Auch wenn eine Räumung des von Aktivisten besetzten "Sündenwäldchens" am Rande des Tagebaus Hambach rechtlich ab sofort möglich wäre, ist es am Montag auf dem Areal zunächst ruhig geblieben.

Eine Räumung des von Aktivisten besetzten "Sündenwäldchens" ist ab sofort möglich. © Henning Kaiser/dpa

Eine Polizeisprecherin sagte auf Anfrage, man sei von der Stadt Kerpen hier um Vollzugshilfe gebeten worden. Die Polizei beobachte und prüfe die Lage derzeit noch. Über Zeiträume und Einsatzpläne für eine mögliche Räumung könne man keine öffentlichen Angaben im Vorfeld machen.

Laut einer Allgemeinverfügung der Stadt Kerpen ist das Betreten des Grundstücks für alle Personen - außer Mitarbeitende der RWE Power AG - untersagt.

Ab dem 20. Oktober sei "mit der Ergreifung von Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung durch Ausübung von unmittelbarem Zwang zu rechnen", heißt es in der Verfügung.

Mit der Besetzung wollten Aktivisten, die sich in Baumhäusern aufhalten, eine Rodung durch den Energiekonzern RWE verhindern. Diese will dort Kies abbauen. So soll die Böschung eines später dort geplanten Sees stabilisiert werden. Ein Großteil der Bäume in dem Forst ist bereits gefällt.