Taser in NRW: Polizei greift öfter zum Elektroschocker
Von Oliver Auster
Düsseldorf - Die Polizei in NRW hat in diesem Jahr bis Ende September öfter zum Taser gegriffen als im Vorjahreszeitraum.
Nach Angaben des Landesamts für Zentrale polizeiliche Dienste kam es zu 1079 Einsätzen der Elektroschocker, 2024 waren es im gleichen Zeitraum 923 gewesen.
In den allermeisten Fällen blieb es aber bei der reinen Androhung, abzudrücken. Wirklich abgefeuert wurden die Elektroschockpistolen in diesem Jahr bisher 224 Mal. 2024 lag diese Zahl bis Ende September bei 199.
Der Effekt, dass das Ziehen des Tasers oder das Auslösen eines Lichtbogens zum Stoppen von Störern schon reiche, ist bei Befürwortern ein wichtiges Argument für die Waffe.
Die Taser wurden 2021 in NRW in den ersten Polizeibehörden eingeführt. Die Geräte sind politisch umstritten - auch zwischen den Regierungsfraktionen von CDU und Grünen.
Bei den Koalitionsverhandlungen einigte man sich darauf, die Taser erst einmal weiter zu testen. Es wurden mehrere Untersuchungen vom Land in Auftrag gegeben.
Studien laufen noch: Reul zeigt sich überzeugt
Die erste Studie - eine medizinische Betrachtung - hatte Taser als "sinnvolle Ergänzung zu den vorhandenen Polizeimitteln" mit "einem verhältnismäßig geringem Risiko für schwere Verletzungen" bewertet. Die anderen Untersuchungen, unter anderem zu den Einsätzen selbst, stehen noch aus.
Innenminister Herbert Reul (73, CDU) sagte der dpa: "Der Taser gehört heute wie Funkgerät und Schutzweste fest zur Ausrüstung unserer Polizistinnen und Polizisten. Für sie ist er ein dankbares Hilfsmittel und ein milderes Mittel als die Dienstwaffe. Oft reicht schon die Androhung, und die Lage beruhigt sich."
Zu den noch offenen Studien sagte Reul: "Die Ergebnisse erwarten wir jetzt bald."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa