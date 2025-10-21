Taser in NRW: Polizei greift öfter zum Elektroschocker

Düsseldorf - Die Polizei in NRW hat in diesem Jahr bis Ende September öfter zum Taser gegriffen als im Vorjahreszeitraum.

Der Taser wurde im vergangenen Jahr bei der Polizei NRW immer häufiger eingesetzt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben des Landesamts für Zentrale polizeiliche Dienste kam es zu 1079 Einsätzen der Elektroschocker, 2024 waren es im gleichen Zeitraum 923 gewesen.

In den allermeisten Fällen blieb es aber bei der reinen Androhung, abzudrücken. Wirklich abgefeuert wurden die Elektroschockpistolen in diesem Jahr bisher 224 Mal. 2024 lag diese Zahl bis Ende September bei 199.

Der Effekt, dass das Ziehen des Tasers oder das Auslösen eines Lichtbogens zum Stoppen von Störern schon reiche, ist bei Befürwortern ein wichtiges Argument für die Waffe.

Die Taser wurden 2021 in NRW in den ersten Polizeibehörden eingeführt. Die Geräte sind politisch umstritten - auch zwischen den Regierungsfraktionen von CDU und Grünen.

Bei den Koalitionsverhandlungen einigte man sich darauf, die Taser erst einmal weiter zu testen. Es wurden mehrere Untersuchungen vom Land in Auftrag gegeben.