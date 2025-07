Trotz gestiegener Übernachtungs-Preise: Urlaubsregionen in NRW gut gebucht

Der Nationalpark Eifel am Urftsee gilt als beliebtes Ziel für NRW-Urlauber. © Oliver Berg/dpa

"Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage", berichtete ein Sprecher von Sauerland-Tourismus auf dpa-Anfrage. Auch für Kurzentschlossene gebe es aber immer noch freie Unterkünfte. "Wer örtlich etwas flexibel ist, wird auf jeden Fall noch etwas finden." Ähnlich sieht es in der Eifel und dem Münsterland aus.

"Bei den Ferienwohnungen wird es langsam knapp, in den Hotels sind je nach Zeitraum immer noch freie Unterkünfte zu bekommen", erklärte ein Sprecher von Münsterland e.V. Erfahrungsgemäß würden viele Gäste auch wetterabhängig noch kurzfristig buchen, vor allem Fahrradtouristen.

Auch in der Eifel rechnet man bei sommerlichem Wetter mit vielen Spontan-Gästen. "Die Mittelgebirge wie die Nordeifel genießen den Vorteil, dass dort in Hitzephasen die Temperaturen durchaus um einige Grad geringer sind als in den Großstädten, und die Wälder, aber auch die Seen, begehrte Orte für eine Abkühlung sind", teilte die Nordeifel Tourismus GmbH mit.

Bei Familie mit jüngeren Kindern stehe nach wie vor Urlaub auf dem Bauernhof hoch im Kurs, heißt es übereinstimmend. Auch Camping bleibe ein großes Thema, vor allem im Bereich von Seen.