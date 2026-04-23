Umfragewerte im Keller: NRW-SPD kommt zu Krisensitzung zusammen

Düsseldorf - Präsidium und Vorstand der SPD in NRW treffen sich nach dem schlechten Ergebnis in einer neuen Forsa-Wahlumfrage am Donnerstag und am Sonntag zu Krisensitzungen.

In Nordrhein-Westfalen ist die SPD neuen Umfragewerten zufolge nur noch viertstärkste Kraft. © Oliver Berg/dpa

Das geht aus einer internen E-Mail von Generalsekretär Frederick Cordes (40) hervor, die der dpa vorliegt. Zuvor hatte "Politico" berichtet.

In der E-Mail warnte Cordes am Mittwoch unter anderem die Unterbezirksvorsitzenden vor, dass die Umfrage im Auftrag der nordrhein-westfälischen Tageszeitungen ("NRW-Check") bald veröffentlicht werde und die SPD dort mit 14 Prozent nur noch viertstärkste Kraft sei.

Zur Einordnung fügte Cordes ein Interview des Fraktionsvorsitzenden und designierten Spitzenkandidaten Jochen Ott (51) bei, das mit Bezug auf die frischen Zahlen mit der "NRZ" geführt wurde. Gegenüber der Zeitung sagte Ott: "Die Umfragewerte zeigen, dass sich die NRW-SPD vom Bundestrend nicht lösen kann."

In NRW habe man "nach enttäuschenden Kommunalwahlen" eine Kurskorrektur vollzogen "und sechs Punkte für 2026 beschlossen, um NRW gerechter zu machen", sagte Ott. "So eine Korrektur braucht es auch im Bund, denn die SPD wird gebraucht", betonte der Politiker in der "NRZ".