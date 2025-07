Kontrolle verloren: 23-Jähriger kracht gegen Ampel und Schutzplanke - VW völlig deformiert

Overath - Bei einem Unfall in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) hat sich ein 23-Jähriger in der Nacht zu Dienstag Verletzungen zugezogen. Das Auto des jungen Mannes wurde bei dem Crash völlig deformiert.

Alles in Kürze

Der VW des 23-Jährigen wurde nach dem Unfall zur Beweissicherung abgeschleppt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der VW-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge gegen 3.15 Uhr auf der Olper Straße Richtung Heiligenhaus unterwegs, als er in Höhe der Einmündung zur Dresbacher Straße aus noch unklarer Ursache plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

In der dortigen Linkskurve kam der VW daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte erst gegen eine Fußgängerampel und dann gegen eine Schutzplanke und blieb schließlich völlig demoliert vor der Bushaltestelle Kleindresbach stehen.

Während der 23-Jährige leichte Verletzungen erlitt, blieben seine beiden Mitfahrer glücklicherweise unverletzt.

Am VW des jungen Mannes, an der Schutzplanke und an der Ampel entstand jedoch ein ziemlich hoher Sachschaden, der von den Beamten auf eine Gesamtsumme von mehreren 10.000 Euro geschätzt wurde.