26-Jähriger pennt am Steuer ein: Kurz darauf wird Auto unter einem Baum begraben

Bergisch Gladbach - Ein 26-jähriger Autofahrer hat am frühen Dienstagmorgen in Bergisch Gladbach einen heftigen Unfall verursacht. Unter anderem rammte er einen Baum um, der den Wagen unter sich begrub.

Alles in Kürze

Da durch die Kollision diverse Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte außerdem die örtliche Feuerwehr an. Überdies kümmerten sich die Kameraden auch noch um die Beseitigung des abgebrochenen Baumes, der auf dem Auto lag.

Glücklicherweise zog sich der 26-Jährige dabei nur leichte Verletzungen zu. An dem Toyota entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Allerdings war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wie die Polizei mitteilte, war der Pulheimer gegen 4.45 Uhr mit seinem Toyota auf der Straße "In der Auen" im Stadtteil Lustheide unterwegs, als er auf gerader Strecke plötzlich nach rechts vor der Fahrbahn abkam.

Als Grund für den Unfall gab der junge Mann aus Pulheim an, am Steuer eingenickt zu sein. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Auf die Frage nach der Unfallursache gab der Fahrer gegenüber den Beamten an, kurz am Steuer eingeschlafen zu sein, da er in der Nacht nur zwei Stunden geschlafen habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ.

Unter dem Einfluss anderer Betäubungsmittel stand der 26-Jährige zum Unfallzeitpunkt ebenfalls nicht. Sein Führerschein und sein Mobiltelefon wurden sichergestellt.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn.