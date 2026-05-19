Mit Baby aus NRW-Klinik geflüchtet: In diesem Land wurden Mutter und Kind gefunden

Duisburg - Drama in einer Klinik im Duisburger Westen! In der Nacht zu Dienstag ist eine Mutter (31) gegen 2 Uhr morgens mit ihrem Kind verschwunden. Inzwischen wurden die Frau und ihr Säugling in Ungarn gefunden, berichtet ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Duisburg gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

Mutter (31) und Sohn (6 Monate) konnten aufgefunden werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Duisburg am Vormittag gegenüber TAG24 bestätigte, war die 31-Jährige mit ihrem sechs Monate alten Baby nachts von der Kinderstation verschwunden.

Mama und Sohnemann waren zur Behandlung des Kleinen in der Helios Klinik Duisburg untergebracht. Die ärztlichen Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden, weswegen der Säugling in akuter Lebensgefahr schwebte, so die Polizeisprecherin.

Mit einem Großaufgebot wurde nach den beiden Vermissten gesucht. Auch ein Personenspürhund war an dem Einsatz beteiligt.