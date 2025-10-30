Weniger Arbeitslose in NRW: Dennoch bleibt die Lage angespannt

Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Oktober im Vergleich zum September um knapp 6700 auf rund 775.500 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mit.

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist zurückgegangen. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,5 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag.

Regionalchef Roland Schüßler sieht eine für diese Jahreszeit typische Entwicklung: "Positiv ist, dass wir auf den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit in einem Oktober seit 2021 zurückblicken."

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt dennoch schwierig. "Das letzte Mal, dass in NRW im Herbst mehr Menschen arbeitslos waren, war 2009", sagte Schüßler. Es werde dauern, das nach drei Jahren schwacher Konjunktur erreichte Niveau zu senken.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften war auch im Oktober niedrig. Viele Arbeitgeber verzichten aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit auf Neueinstellungen.