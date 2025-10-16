Werkstätten in NRW öffnen ihre Türen: Das steckt dahinter

Düsseldorf - Der Duft von Holzleim, alte Pinsel und fragile Kunstwerke: In Werkstätten in Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag (19. Oktober) öffentlich sichtbar, wie Restauratorinnen und Restauratoren Kulturschätze bewahren. Anlass ist der 8. Europäischen Tag der Restaurierung unter dem Motto "Wir erhalten, was uns bewegt".

Restauratoren öffnen in Nordrhein-Westfalen anlässlich des achten Europäischen Tages der Restaurierung ihre Türen. © Thomas Banneyer/dpa

"Restauratorinnen und Restauratoren kümmern sich um Dinge, die uns emotional berühren und die die Geschichte der Menschheit erzählen", sagte Patricia Brozio, Pressesprecherin des Verbands der Restauratoren (VDR). Ob archäologische Funde, Gemälde, Filmrollen, Kirchenfenster oder alte Industrieanlagen – jedes Objekt habe seine eigene Geschichte.

Besonders deutlich werde das an Alltagsgegenständen. "Alte Rechenmaschinen oder Autos aus der Nachkriegszeit wecken persönliche Erinnerungen und schaffen eine Verbindung zu Menschen, die früher gelebt haben", sagte Brozio.

Das Motto habe zudem eine zweite Ebene, so Brozio weiter: Viele Kulturgüter seien tatsächlich in Bewegung – etwa Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, kinetische Kunstwerke oder Musikautomaten. Diese Objekte stellten Restauratorinnen und Restauratoren vor besondere Herausforderungen, weil sie nicht nur dekorativ, sondern funktional seien.

Am Aktionstag erklären Restauratorinnen und Restauratoren, wie Kunst- und Alltagsobjekte Schaden nehmen, wie sie beschädigte Gemälde, gealterte Textilien oder archäologische Funde sichern und bewahren.

Unter dem Mikroskop können Besucherinnen und Besucher Details entdecken, "fast so spannend wie bei CSI", heißt es vom VDR in Anspielung auf die US-TV-Krimireihe "CSI" mit Fokus auf Spurensicherung.