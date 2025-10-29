Wohnen in NRW wird teurer: Deshalb müsst Ihr noch tiefer in die Tasche greifen

Düsseldorf - Verbraucher müssen noch mehr hinblättern: Die Nebenkosten fürs Wohnen sind in Nordrhein-Westfalen einer Studie zufolge deutlich gestiegen.

Das Wohnen in NRW wird teurer: Die Nebenkosten sind einer Studie zufolge um 4,1 Prozent angestiegen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie aus einer Umfrage des Immobilieneigentümer-Verbandes Haus und Grund Rheinland Westfalen hervorgeht, zogen diese Kosten im vergangenen Jahr in NRW um 4,1 Prozent an.

Dabei geht es um Kosten etwa für Heizung, Wasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Gartenpflege und Schornsteinfeger, die auf die Mieter oder auf die Wohnungseigentümer in Mehrfamilienhäusern umgelegt werden.

Besonders teuer wurden Sach- und Haftpflichtversicherungen, Aufzug und Gebäudereinigung. Auch die Grundsteuer ist umlagefähig - sie wird also ebenfalls über die Nebenkosten abgerechnet. Die in der Umfrage befragten Vermieter und Bewohner eigener Wohnungen haben 3432 Wohneinheiten in NRW.

Der Anstieg der Nebenkosten 2024 fiel schwächer aus als in den Jahren 2022 und 2023, als es jeweils um gut elf Prozent nach oben ging - damals verteuerte sich besonders die Energie als Folge des Ukraine-Krieges.