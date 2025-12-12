Gerechte Mieten, mehr Geld fürs Eigenheim: So will NRW Wohnraum wieder bezahlbar machen

Düsseldorf - Es gibt mehr Geld für die öffentliche Wohnraumförderung: Für 2023 bis 2027 hat Nordrhein-Westfalen nun 1,5 Milliarden Euro mehr als ursprünglich kalkuliert.

NRW will mit 12 Milliarden Euro bis 2027 barrierefreien, modernen und bezahlbaren Wohnraum schaffen. © Federico Gambarini/dpa

Insgesamt stünden somit 12 Milliarden Euro dafür zur Verfügung, teilte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (49, CDU) in Düsseldorf mit.

Damit sei in den kommenden beiden Jahren viel zu erreichen: ein Mehr an bezahlbaren Mieten, moderner und klimabewusster Modernisierung, Wohnangeboten für Auszubildende und Studierende, barrierefreiem und behindertengerechtem Wohnraum sowie mehr Geld für den Traum vom Eigenheim.

Ermöglicht werde das Plus durch eine Erhöhung der Bundesfinanzhilfen für die öffentliche Wohnraumförderung ab 2026, erläuterte das Bauministerium.

Gemeinsam mit der landeseigenen NRW.Bank nutze die Landesregierung damit alle bestehenden Möglichkeiten, um privates Kapital für mehr bezahlbaren Wohnraum zu mobilisieren.

Es sei vereinbart worden, dass die Zinskonditionen unverändert für 2026 beibehalten, aber zur Mitte des Jahres überprüft würden.