Gerechte Mieten, mehr Geld fürs Eigenheim: So will NRW Wohnraum wieder bezahlbar machen
Von Bettina Grönewald
Düsseldorf - Es gibt mehr Geld für die öffentliche Wohnraumförderung: Für 2023 bis 2027 hat Nordrhein-Westfalen nun 1,5 Milliarden Euro mehr als ursprünglich kalkuliert.
Insgesamt stünden somit 12 Milliarden Euro dafür zur Verfügung, teilte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (49, CDU) in Düsseldorf mit.
Damit sei in den kommenden beiden Jahren viel zu erreichen: ein Mehr an bezahlbaren Mieten, moderner und klimabewusster Modernisierung, Wohnangeboten für Auszubildende und Studierende, barrierefreiem und behindertengerechtem Wohnraum sowie mehr Geld für den Traum vom Eigenheim.
Ermöglicht werde das Plus durch eine Erhöhung der Bundesfinanzhilfen für die öffentliche Wohnraumförderung ab 2026, erläuterte das Bauministerium.
Gemeinsam mit der landeseigenen NRW.Bank nutze die Landesregierung damit alle bestehenden Möglichkeiten, um privates Kapital für mehr bezahlbaren Wohnraum zu mobilisieren.
Es sei vereinbart worden, dass die Zinskonditionen unverändert für 2026 beibehalten, aber zur Mitte des Jahres überprüft würden.
Wo die Förder-Milliarden hingeflossen sind
Im vergangenen Jahr erzielte die öffentliche Wohnraumförderung in NRW nach Angaben des Ministeriums mit einer Gesamtsumme von rund 2,3 Milliarden Euro für 12.874 Einheiten eine Bestmarke (2023: 11.854).
Genannt wurden herausragende Beispiele:
- Beim Mietwohnungsneubau wurden rund 1,6 Milliarden Euro für 6726 Wohneinheiten bewilligt
- Bei den Eigentumsmaßnahmen habe es eine Zunahme von rund vier Prozent auf 1617 Einheiten gegeben
- Für die Modernisierung von 2883 Wohneinheiten (Miete und Eigentum) seien 351,5 Millionen Euro bewilligt worden - im Vergleich zu 2023 sei dies eine Steigerung um rund neun Prozent gewesen
